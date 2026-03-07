Papa Leon al XIV-lea numește un nou ambasador la Statele Unite ale Americii, pe fondul tensiunilor cu administrația Donald Trump

Vaticanul a anunțat numirea unui nou ambasador în Statele Unite, decizie luată de Papa Leon al XIV-lea într-un moment în care relațiile dintre Sfântul Scaun și administrația americană sunt tensionate.

Potrivit comunicatului oficial al Sfântul Scaun, noul reprezentant diplomatic va avea misiunea de a consolida dialogul dintre Vatican și Washington, dar și de a gestiona provocările apărute în relațiile bilaterale.

Numirea vine într-un context delicat, marcat de diferențe de opinie între Vatican și administrația condusă de Donald Trump pe teme precum politica externă, migrația și conflictele din Orientul Mijlociu.

Diplomatul desemnat va prelua rolul de nunțiu apostolic la Washington, fiind responsabil de menținerea legăturilor oficiale dintre Vatican și autoritățile americane, dar și de coordonarea relațiilor cu Biserica Catolică din Statele Unite.

Analiștii consideră că această decizie reflectă dorința Vaticanului de a menține canalele de comunicare deschise cu Washingtonul, în pofida tensiunilor politice apărute în ultima perioadă.