Iranul a lansat drone spre Israel și baze militare americane: „Un val masiv de atacuri”

Iran a lansat un nou val de drone către ținte din Israel și către baze militare ale Statele Unite ale Americii din regiune, potrivit unor informații apărute în presa internațională.

Oficialii militari au descris acțiunea drept „un val masiv de atacuri”, în contextul escaladării conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite. Dronele ar fi fost lansate din mai multe zone și au vizat infrastructuri militare și puncte strategice.

Sistemele de apărare antiaeriană ale Israelului și ale forțelor americane au fost activate pentru a intercepta aparatele fără pilot. Potrivit primelor informații, o parte dintre drone ar fi fost distruse înainte de a ajunge la ținte.

Atacul vine după o serie de bombardamente asupra unor obiective iraniene, atribuite Israelului și susținute de Statele Unite, ceea ce a determinat Teheranul să promită represalii.

Situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de tensionată, iar liderii internaționali avertizează că intensificarea atacurilor ar putea duce la extinderea conflictului în regiune.