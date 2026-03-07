Control cu surprize la granița cu Ucraina: descoperirea făcută de polițiști într-un TIR
Control cu surprize la granița cu Ucraina: descoperirea făcută de polițiști într-un TIR
Polițiștii de la Poliția de Frontieră Română au făcut o descoperire impresionantă în timpul unui control efectuat la granița cu Ucraina, după ce au verificat un TIR care încerca să intre în România.
În urma controlului amănunțit al vehiculului, agenții au găsit o cantitate semnificativă de bunuri ascunse printre marfa transportată, fără documente legale. Produsele erau disimulate în compartimente speciale ale camionului, pentru a evita depistarea la un control de rutină.
Transportul suspect a atras atenția polițiștilor după ce șoferul nu a putut explica clar proveniența încărcăturii și documentele prezentate ridicau mai multe suspiciuni.
Întreaga marfă a fost confiscată, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru contrabandă și fals în acte. Șoferul a fost dus la audieri, urmând să fie stabilită exact proveniența bunurilor și persoanele implicate în rețeaua de transport ilegal.
Reprezentanții Poliției de Frontieră au precizat că astfel de controale vor continua, mai ales în contextul intensificării traficului la frontierele României.
Citește și:
- 12:14 - Putin lovește din nou Ucraina, în timp ce ochii lumii sunt pe conflictul din Iran: cel puțin 6 morți și zeci de răniți
- 11:51 - Vladimir Putin, un câștigător neașteptat al războiului din Iran. SUA ar putea ridica sancțiuni pentru petrol
- 11:38 - Volodimir Zelenski: în Orientul Mijlociu s-au folosit în trei zile mai multe rachete Patriot decât în Ucraina din 2022 până acum
- 10:37 - Iranul a lansat drone spre Israel și baze militare americane: „Un val masiv de atacuri”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News