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Actualitate· 1 min citire
Momente de groază în Galați: un microbuz s-a răsturnat și a izbucnit în flăcări după o coliziune
Poliție
Clipe de panică s-au petrecut joi dimineață la intrarea în municipiul Galați, unde un microbuz de transport persoane a fost cuprins de flăcări în urma unei coliziuni violente cu un camion. Întregul moment a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.
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