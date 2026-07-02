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Momente de groază în Galați: un microbuz s-a răsturnat și a izbucnit în flăcări după o coliziune

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 15:05

Clipe de panică s-au petrecut joi dimineață la intrarea în municipiul Galați, unde un microbuz de transport persoane a fost cuprins de flăcări în urma unei coliziuni violente cu un camion. Întregul moment a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, accidentul s-a produs după ce șoferul microbuzului, un bărbat de 61 de ani din județul Suceava, care se deplasa spre Galați, ar fi încercat să vireze la stânga fără să acorde prioritate de trecere.

În acel moment, vehiculul a fost lovit de un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat și a izbucnit în flăcări.

Doi oameni au reușit să iasă la timp din vehicul

Șoferul microbuzului și un pasager în vârstă de 50 de ani, tot din județul Suceava, au reușit să se evacueze înainte ca incendiul să se extindă. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit medicilor, cei doi au suferit răni ușoare. Pasagerul a rămas internat pentru supraveghere, în timp ce șoferul a refuzat internarea și a părăsit unitatea medicală.

Șoferul camionului consumase alcool

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că bărbatul de 54 de ani aflat la volanul camionului consumase alcool înainte de a conduce.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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