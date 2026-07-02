Momente de groază în Galați: un microbuz s-a răsturnat și a izbucnit în flăcări după o coliziune

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 15:05

Clipe de panică s-au petrecut joi dimineață la intrarea în municipiul Galați, unde un microbuz de transport persoane a fost cuprins de flăcări în urma unei coliziuni violente cu un camion. Întregul moment a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

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