Modificări legislative majore pentru regimul drogurilor și substanțelor psihotrope, pe agenda Guvernului astăzi

Guvernul aprobă astăzi un set de noi reglementări ce vizează Legea 339/2005, vizând modul în care plantele și preparatele stupefiante sunt manipulate, evidențiate și eliberate către populație, cu un accent sporit pe securitatea circuitului medical, potrivit realitatea.net.

Iată o rescriere cursivă și clarificată a prevederilor din expunerea de motive, eliminând limbajul tehnic arid pentru o mai bună cursivitate:

Conform expunerii de motive, noua reglementare urmărește, în primul rând, o delimitare mult mai clară a regimului juridic pentru preparatele ce conțin substanțe stupefiante sau psihotrope. O noutate importantă este introducerea unei reguli de siguranță: în cazul produselor care au în compoziție mai multe tipuri de substanțe controlate, acestea vor fi supuse automat regimului celei mai strict monitorizate componente.

O altă direcție majoră a proiectului este responsabilizarea directă a farmacistului. Astfel, indiferent de tipul farmaciei (comunitară, de spital sau din rețelele ministeriale), toate activitățile critice — de la preparare și depozitare până la eliberarea și evidența substanțelor din Tabelele II și III — vor putea fi realizate exclusiv de către farmaciști cu drept de liberă practică. Aceștia trebuie să fie angajați cu contract de muncă, asigurându-se astfel un lanț de control autorizat și asumat.

În final, actul normativ include și o componentă administrativă, vizând actualizarea denumirilor instituțiilor statului. Aceste modificări de formă sunt necesare pentru a pune textul legii în acord cu denumirile actuale ale autorităților competente, fără a altera însă fondul regimului juridic deja stabilit.