Ministrul Sănătății: "Tăierea cu 10% a veniturilor personalului medical ar fi însemnat o criză fără precedent"

Rogobete: Nu putem discuta despre reduceri abrupte în sistemul de sănătate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus marți, 17 februarie, că tăierea cu 10% a veniturilor personalului medical ar fi însemnat o criză „fără precedent” în sistemul de sănătate, în contextul deficitului de personal din multe unităţi sanitare și al faptul că gărzile sunt plătite la valoarea anului 2017 şi se realizează cu dificultate.

Alexandru Rogobete le-a mulțumit liderilor coaliţiei de guvernare că au înţeles particularităţile sistemului de sănătate şi că au acceptat propunerea Ministerului Sănătăţii de exceptare a domeniului de la tăierea veniturilor cu 10%.

„Am venit cu măsuri reale de reformă şi când spun reformă mă refer la lucruri pe care sistemul de sănătate le aşteaptă de ani de zile şi anume reformarea sistemului în care se realizează gărzile, (...) modul în care se calculează tariful pe caz ponderat pentru unităţile sanitare, reclasificarea spitalelor (...) şi lista poate continua”, a spus Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres.

Oficialul a adăugat că Ministerul Sănătății a făcut deja economii în ultima vreme şi printr-un control mai bun al concediilor medicale şi reducerea celor fictive.

„Nu putem discuta despre reduceri abrupte în sistemul de sănătate, un sistem care oricum este (...) din punct de vedere financiar subfinanţat de ani de zile”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a participat marţi la evenimentul de lansare a campaniei educaţionale „Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă”, derulată de Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România.