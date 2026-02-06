Mesaj de ultimă oră al lui Călin Georgescu, pentru românii sufocați de taxele lui Bolojan: România nu trebuie să consume ce produc alții – VIDEO
Mesaj de ultimă oră al lui Călin Georgescu, pentru românii sufocați de taxele lui Bolojan: România nu trebuie să consume ce produc alții – VIDEO
Liderul suveranist Călin Georgescu a transmis un mesaj tranșant românilor sufocați de noul val de taxe și impozite introdus de guvernul Bolojan.
Liderul suveranist Călin Georgescu a transmis un mesaj tranșant românilor sufocați de noul val de taxe și impozite introdus de guvernul Bolojan.
Candidatul suveranist blocat de sistema afirmat că România are nevoie de o schimbare de direcție economică, înainte de a fi prea târziu.
„Taxe mici sau deloc pentru cei care produc din resursele țării, pentru binele țării. România trebuie să producă, nu să consume ce produc alții.”
Mesajul vine în contextul în care noile măsuri fiscale au generat nemulțumiri în rândul micilor producători, al angajaților cu salarii modeste și al mediului de afaceri, care reclamă o presiune fiscală tot mai mare.
Citește și:
- 11:59 - Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
- 11:35 - Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
- 10:19 - Proiectul privind reducerea efectivelor de urși bruni, adoptat de Senat
- 10:01 - Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră luna aceasta
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News