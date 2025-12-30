MAI avertizează asupra unui clip deep fake în care apare dr. Raed Arafat | VIDEO
Tentativă de fraudă online
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că, în această perioadă, pe internet circulă un clip deep fake în care dr. Raed Arafat, secretar de stat în instituție şi şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, apare prezentând un presupus caz personal de vindecare a diabetului printr-o „descoperire revoluţionară”.
Potrivit MAI, materialul video este fals şi conţine afirmaţii inventate, inclusiv referiri la autopsii care nu corespund specializării profesionale a lui Raed Arafat, medic anestezist şi de terapie intensivă, nu medic legist sau anatomopatolog.
Tentativă de fraudă
MAI precizează că, la finalul clipului, utilizatorii sunt îndemnaţi să completeze un formular cu date personale pentru a achiziţiona un presupus produs „minune”, contra cost.
Autorităţile subliniază că este vorba despre o tentativă de fraudă realizată prin tehnici de manipulare digitală.
MAI recomandă atenţie la următoarele semne:
Recomandările autorităţilor
„Nu da date personale şi nu înlocui tratamentele prescrise de medic cu clipuri virale. Sănătatea nu se vindecă cu miracole online”, transmite MAI.
