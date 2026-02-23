Zeci de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

Sursă: realitatea.net

Peste 90 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenția de urgență a salvamontiștilor, 23 dintre acestea fiind transportate la spital cu ambulanțele.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 84 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Salvamont România, cele mai multe apeluri au fost pentru salvatorii montani din Municipiul Brașov (nouă), Sinaia și Caraș Severin - Semenic (câte opt) și Maramureș (șapte).

"În cazul acestor intervenții au fost salvate 92 de persoane. Dintre acestea, 23 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor. S-au primit și 35 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană", se arată, luni, în postarea Salvamont România.