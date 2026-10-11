Jaful secolului în Italia: 30.000 de sticle de vin în valoare de 5 mil. de euro, sustrase de la o cramă

Aproximativ 30.000 de sticle de vin de lux au fost furate sâmbătă noaptea dintr-o unitate a producătorului italian Marchesi Antinori, situată în provincia Arezzo. Prejudiciul este estimat la 5 milioane de euro.
Incidentul a avut loc într-un depozit al casei de vinuri Marchesi Antinori, aflat în apropierea orașului Cortona, din regiunea Toscana. Potrivit Financial Times, valoarea prejudiciului este estimată la 5 milioane de euro.
Cel puțin șapte persoane au pătruns în incintă sâmbătă noaptea, după ce au dezactivat sistemul de alarmă și camerele de supraveghere. Infractorii au folosit două camioane de mare tonaj pentru transportul marfii și au utilizat stivuitoarele companiei pentru încărcare.
Gruparea a părăsit locul faptei înainte de răsărit, iar dispariția vinurilor a fost constatată abia luni. Conducerea Marchesi Antinori a optat pentru discreție până vineri, pentru a nu compromite investigațiile derulate de autorități.
Printre vinurile sustrase se numără sortimentele Solaia, Tignanello și Guado al Tasso. Toate sticlele proveneau din recolta anului 2023 și aveau prețuri de vânzare cuprinse, în general, între 150 și 500 de euro.
Printre cele mai valoroase produse furate se află aproximativ 10.000 de sticle Solaia. Potrivit lui Cotarella, recolta din care au provenit aceste vinuri a fost una excepțională.
Marchesi Antinori este o afacere de familie fondată în 1385, rămasă în proprietatea familiei Antinori timp de 26 de generații.
Conducerea producătorului a început să avertizeze distribuitorii și clienții din întreaga lume asupra riscului ca sticlele furate să apară la vânzare prin intermediul unor comercianți neautorizați.
Autoritățile italiene încearcă să reconstituie traseul parcurs de infractori și să stabilească unde ar putea fi ascunsă cantitatea uriașă de vin. Polițiștii și ofițerii Carabinieri analizează imaginile surprinse de sistemele de supraveghere din împrejurimi, precum și alte probe care ar putea conduce la identificarea suspecților.
Cotarella s-a declarat încrezător că transportul poate fi urmărit, având în vedere dificultatea de a deplasa și ascunde două camioane încărcate cu mii de sticle fără a atrage atenția.
Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea existenței unei rețele specializate în furtul și comercializarea vinurilor scumpe, după ce mai multe crame din Italia au fost vizate de incidente asemănătoare.
Dimensiunea jafului de la Cortona depășește precedentele cunoscute. În 2017, infractorii au sustras aproximativ 2.000 de sticle de vinuri rare, evaluate la 750.000 de euro, dintr-un depozit aflat în apropierea stațiunii Cervia, de pe coasta Mării Adriatice.