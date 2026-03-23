Incident aviatic la New York! Un avion Air Canada Express, implicat într-un accident pe pistă VIDEO
Un avion Air Canada Express, operat de Jazz Aviation și sosit de la Montreal, a lovit un vehicul de la sol în timpul aterizării pe Aeroportul LaGuardia din New York, provocând suspendarea temporară a tuturor zborurilor și declanșarea unei intervenții de urgență.
Cum s-a produs incidentul
Potrivit FlightRadar24, aeronava CRJ‑900 a atins vehiculul cu aproximativ 39 km/h, impactul provocând avarii vizibile la partea frontală a avionului, conform imaginilor neconfirmate apărute pe rețelele sociale.
Reacția autorităților
Departamentul de Pompieri din New York a intervenit imediat după raportarea incidentului, iar Administrația Federală a Aviației (FAA) a emis o interdicție de decolare pentru toate aeronavele de pe LaGuardia până la ora 05:30 GMT, avertizând că situația de urgență ar putea prelungi închiderea până la ora 18:00 GMT.
Citește și:
- 16:32 - Acuzații grave la adresa Budapestei: Comisia Europeană reacționează după informații despre scurgeri către Kremlin
- 16:00 - Alexandra Păcuraru, alături de Călin Georgescu: mobilizare masivă marți la Buftea pentru susținerea liderului suveranist. Se anunță și un protest uriaș în Piața Victoriei
- 15:33 - China intervine pe piața energiei: creșterea prețurilor la carburanți, limitată temporar
- 14:53 - Tensiuni în creștere: Iran respinge afirmațiile lui Donald Trump despre discuții „productive” cu SUA
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News