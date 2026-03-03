IGSU amână exercițiul „Miercurea Sirenelor” după o evaluare a contextului de securitate
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost amânat, în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Potrivit unui comunicat oficial, decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii care a indicat că, în actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații.
Sirenele de alarmare, testate miercuri, în cadrul exercițiului „Miercurea Alarmelor”
Reprezentanții IGSU subliniază că amânarea nu afectează importanța testării periodice a sistemului național de alarmare publică. Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor rămân obligații instituționale esențiale. „Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcționeze atunci când este nevoie de el. Într-o situație reală, orice disfuncționalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieți puse în pericol”, se arată în comunicat.
Instituția precizează că exercițiile de alarmare nu sunt organizate formal sau simbolic, ci au un rol clar: verificarea capacității reale de funcționare a sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare și semnificația acestora. Astfel, amânarea reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la contextul actual, nu o renunțare la exercițiu și nici o diminuare a standardelor privind pregătirea pentru situații de risc.
În perioada următoare, IGSU va anunța un calendar revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică, pentru ca aceste activități să se desfășoare în condiții de claritate și eficiență. Instituția reiterează că pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități ferme, iar protecția vieții și a siguranței cetățenilor nu este negociabilă.
