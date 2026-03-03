Exercițiul național „Miercurea sirenelor”, pe 4 martie

Sursă: realitatea.net

Miercuri, 4 martie, se va desfășura exercițiul național „Miercurea sirenelor”.

Î ntre orele 10:00 și 11:00, autoritățile vor testa sistemele de alarmare publică din întreaga țară.

Populația este îndemnată să trateze exercițiul ca pe o oportunitate de familiarizare cu semnalele de alarmare și cu regulile de comportament în caz de urgență.

Prin astfel de acțiuni, protecția civilă își consolidează rolul de pilon al siguranței comunitare, promovând prevenția, informarea corectă și responsabilitatea individuală în fața riscurilor.

4 martie, ziua de comemorare a victimelor Marelui Cutremur

Data de 4 martie este una de comemorare a victimelor cutremurului devastator din 1977, când peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața, iar mii au fost rănite.

În calendarul protecției civile, această zi subliniază importanța informării și pregătirii cetățenilor pentru evenimentele seismice, precum și necesitatea respectării măsurilor de autoprotecție.

4 martie reprezintă, totodată, momentul de încheiere al „Săptămânii Protecției Civile”, perioadă dedicată exercițiilor, simulărilor și activităților educative menite să consolideze reziliența comunitară.

Protecția civilă reprezintă o componentă fundamentală a sistemului național de securitate, având ca obiectiv prevenirea și reducerea riscurilor la care este expusă populația, protejarea bunurilor și a mediului, precum și sprijinirea comunității în situații de urgență.

Activitatea este reglementată prin Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă și presupune măsuri organizatorice, operative și preventive menite să diminueze efectele dezastrelor și să asigure intervenția eficientă în sprijinul populației.