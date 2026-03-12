George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO

Liderul AUR, George Simion, va ajunge joi la Târgu Jiu și la Filiași pentru a se alătura minerilor care au intrat în grevă și care protestează față de condițiile de muncă și situația incertă a Complexului Energetic Oltenia.

Potrivit reprezentanților formațiunii, Simion intenționează să discute cu protestatarii și să transmită un mesaj de solidaritate față de angajații din sectorul energetic.

Protestele minerilor din Gorj au continuat în ultimele zile, revendicările vizând majorări salariale, siguranța locurilor de muncă și garanții privind viitorul companiei în contextul tranziției energetice.

Vizita lui George Simion are loc într-un moment tensionat, marcat de negocieri dificile între sindicate și conducerea Complexului Energetic Oltenia, în prezența reprezentanților Ministerului Energiei.

