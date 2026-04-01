Experții avertizează: criza energetică actuală ar putea fi mai gravă decât cea din anii ’70

Un avertisment dur vine din partea experților internaționali în energie. Aceștia au transmis că actuala criză ar putea depăși, ca impact, istoricul șoc petrolier din anii '70. În contextul conflictului dintre SUA, Israel și Iran și al blocajului din Strâmtoarea Ormuz, experții avertizează că riscurile pentru economia globală cresc de la o zi la alta.

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie a transmis că șocurile de pe piața petrolului vor fi mult mai mari față de cele din anii 70. Acesta a adăugat că impactul războiului din Iran va fi unul mai mare decât cel al războiului din Ucraina.



Iar efectele negative nu s-au resimțit încă pe deplin, avertizează specialiștii. Livrările de petrol care au plecat deja din Golf încă ajung la rafinării, însă acest flux este pe cale să se oprească.



Prima criză petrolieră a avut loc în 1973. Atunci, embargoul petrolier impus de statele arabe a dus la o explozie a prețurilor și la o criză globală. Prețul petrolului a crescut necontrolat în doar câteva luni, lucru care a dus la o inflație generalizată și la un val șomaj de neimaginat la acea vreme.