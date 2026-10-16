Descoperire tragică în Tecuci: un bărbat a fost găsit mort în parcul orașului

Un bărbat a fost găsit decedat în parcul din Tecuci, județul Galați, în dimineața zilei de 16 octombrie. Identitatea acestuia nu a fost încă stabilită.
Descoperire tragică în dimineața zilei de vineri, 16 octombrie, în parcul din municipiul Tecuci, județul Galați. Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit în zona parcului, iar primele informații indică faptul că acesta ar putea fi o persoană fără adăpost.
Potrivit datelor preliminare, la o primă evaluare, pe corpul bărbatului nu au fost observate urme vizibile de violență. Identitatea acestuia nu fusese stabilită la momentul publicării informațiilor.
Cauza decesului nu este cunoscută
Împrejurările în care a survenit decesul urmează să fie clarificate de autorități. În această etapă, informațiile disponibile nu permit stabilirea cauzei morții.
Identificarea bărbatului și verificările privind circumstanțele în care a fost găsit sunt esențiale pentru lămurirea cazului.
Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce autoritățile vor comunica noi detalii.