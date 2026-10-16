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Descoperire tragică în Tecuci: un bărbat a fost găsit mort în parcul orașului

Tragedie la Tecuci

Tragedie la Tecuci

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Scris deStoica Marian
Publicat16 oct. 2026, 10:23
Sursărealitatea.net

Un bărbat a fost găsit decedat în parcul din Tecuci, județul Galați, în dimineața zilei de 16 octombrie. Identitatea acestuia nu a fost încă stabilită.

Descoperire tragică în dimineața zilei de vineri, 16 octombrie, în parcul din municipiul Tecuci, județul Galați. Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit în zona parcului, iar primele informații indică faptul că acesta ar putea fi o persoană fără adăpost.

Potrivit datelor preliminare, la o primă evaluare, pe corpul bărbatului nu au fost observate urme vizibile de violență. Identitatea acestuia nu fusese stabilită la momentul publicării informațiilor.

Cauza decesului nu este cunoscută

Împrejurările în care a survenit decesul urmează să fie clarificate de autorități. În această etapă, informațiile disponibile nu permit stabilirea cauzei morții.

Identificarea bărbatului și verificările privind circumstanțele în care a fost găsit sunt esențiale pentru lămurirea cazului.

Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce autoritățile vor comunica noi detalii.

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