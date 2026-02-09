"Culisele Statului Paralel”. Emisiunea în care suveraniștii au voce. Când adevărul este ascuns, doar Anca Alexandrescu mai are curajul să îl spună - VIDEO
Anca Alexandrescu, la „Culisele Statului Paralel”. Emisiunea în care suveraniștii au voce.
Când adevărul este ascuns, cine mai are curajul să îl spună? Doar Anca Alexandrescu, la „Culisele Statului Paralel”. Emisiunea în care suveraniștii au voce. Vocea care arată că țara este din ce în ce mai săracă și că taxele puse pe oameni de guvernul Bolojan nu aduc soluții, ci adâncesc criza. În timp ce pentru ei oamenii sunt simple cifre, România o duce tot mai rău. Vă arătăm în fiecare zi adevărata situație a țării.
Pensionari care nu‑și mai permit pâinea, mame care nu‑și mai permit hrana copiilor, profesori umiliți prin tăierile de salarii, studenți batjocoriți, lăsați fără transport. O țară care nu‑și mai permite nimic — nici măcar banane sau blugi. Facturi mai mari, prețuri care scapă de sub control, un stat care apasă, nu protejează.
Aici am arătat raportul americanilor despre anularea alegerilor. Aici vorbim despre raportul Curții Europene de Conturi. Europa nu merge în direcția promisă.
„Culisele Statului Paralel” nu cosmetizează realitatea: o arată. Nu tace: întreabă, ascultă și dă voce celor fără glas. Nu se aliniază: demască, în fiecare seară, de la ora 20:55, doar la „Culisele Statului Paralel” cu Anca Alexandrescu — emisiunea în care adevărații patrioți sunt auziți.
