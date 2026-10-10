Contracte cu fonduri europene pentru irigaţii, anchetate de DNA

O organizaţie de utilizatori de apă pentru irigaţii din judeţul Galaţi şi mai multe persoane au fost trimise în judecată într-un dosar privind două proiecte finanţate din fonduri europene.
DNA susţine că licitaţiile ar fi fost viciate, iar aceleaşi sume ar fi fost folosite pentru justificarea mai multor cheltuieli. Dosarul privind presupusele fraude cu fonduri europene destinate sistemelor de irigaţii din judeţul Galaţi a ajuns la Tribunalul Galaţi.
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Serviciul Teritorial Galaţi au trimis în judecată organizaţia beneficiară a proiectelor şi patru persoane sau firme implicate în procedurile de achiziţie şi justificarea cheltuielilor.
Potrivit anchetatorilor, valoarea celor două contracte de lucrări este de peste 8,58 milioane de lei, iar prejudiciul estimat în dosar se ridică la 3.190.916 lei.
Suspiciuni de conflict de interese la atribuirea contractelor
Potrivit DNA, faptele cercetate s-ar fi petrecut în perioada ianuarie 2017 – octombrie 2018, în cadrul procedurilor de achiziţie pentru două proiecte de irigaţii având ca beneficiar OUAI Fundeni Plot 59. Procurorii susţin că reprezentanţii organizaţiei, cu sprijinul administratorului firmei ofertante şi al persoanei care conducea comisia de evaluare, ar fi întocmit şi prezentat Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) documente prin care ar fi ascuns sau denaturat existenţa unor conflicte de interese.
Potrivit anchetei, aceste documente ar fi urmărit să creeze aparenţa că Hidraconstruct Geovig SRL îndeplinea condiţiile pentru participarea la procedurile de achiziţie şi putea câştiga contractele de execuţie a lucrărilor. În acest fel, firma ar fi obţinut contractele în valoare totală de 8.581.069,48 lei, iar cheltuielile aferente ar fi fost ulterior prezentate la decontare din fonduri europene.
Sechestru pentru recuperarea prejudiciului
În vederea recuperării pagubei estimate la 3.190.916 lei, procurorii au dispus sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile şi asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpaţilor, până la concurenţa acestei valori. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în dosar, solicitând recuperarea prejudiciului pe care îl reclamă. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galaţi, cu propunerea de menţinere a măsurilor asigurătorii.