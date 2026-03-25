Cauza accidentului mortal de pe aeroportul LaGuardia. La ce concluzie au ajuns autoritățile

Autoritatea americană pentru siguranţa transporturilor a anunţat marţi că un sistem care ar fi trebuit să permită controlorilor de trafic aerian din New York să urmărească mişcarea aeronavelor şi a vehiculelor nu a emis nicio alertă în timpul coliziunii fatale de duminică noapte dintre un avion al Air Canada şi un camion, relatează Reuters.

Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB), agenţia independentă care conduce ancheta, investighează coliziunea dintre un avion Air Canada Express de tip CRJ-900 şi o autospecială de pompieri pe aeroportul LaGuardia.

În urma accidentului au murit doi piloţi, iar zeci de pasageri au fost răniţi. Zborul, operat de compania regională Jazz Aviation, avea la bord 72 de pasageri şi patru membri ai echipajului.

”Sistemul ASDE-X nu a generat o alertă din cauza proximităţii vehiculelor care intrau şi ieşeau din zona pistei, ceea ce a împiedicat crearea unei traiectorii de urmărire cu un grad ridicat de certitudine”, a declarat presei la New York preşedinta NTSB, Jennifer Homendy.

ASDE-X (Airport Surface Detection Equipment, Model XS) este un sistem de supraveghere conceput pentru a reduce incidentele pe piste, permiţând controlorilor de trafic aerian să monitorizeze mişcarea aeronavelor şi a vehiculelor pe suprafaţa aeroportului.

Homendy a precizat şi că autospeciala care traversa pista aeroportului LaGuardia pentru a interveni la o altă aeronavă nu avea transponder, spre deosebire de vehiculele similare de pe alte aeroporturi din Statele Unite.

Ea a spus că nu este clar dacă o tehnologie ar fi putut preveni incidentul, deoarece coliziunea s-a produs foarte rapid.

Potrivit NTSB, în momentul accidentului în secţiunea vitrata a turnului de control al aeroportului lucrau doi controlori de trafic aerian.

Aeroportul LaGuardia din New York s-a confruntat marţi cu întârzieri semnificative şi anulări de zboruri pentru a doua zi consecutiv, în urma accidentului.

Administraţia Federală a Aviaţiei a anunţat că nu se aşteaptă ca una dintre cele două piste ale aeroportului din New York să fie redeschisă înainte de ziua de vineri.