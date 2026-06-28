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Actualitate· 2 min citire
Bărbat lovit de o maşină în Galaţi. Șoferul a fugit de la locul accidentului
accident
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc pe raza localităţii Şerbeştii Vechi, din judeţul Galaţi.
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