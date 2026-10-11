Bărbat arestat preventiv în Galați după ce ar fi agresat fizic două femei

Un bărbat de 40 de ani din comuna Liești, județul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la data de 9 octombrie 2026, după ce ar fi agresat fizic două femei și ar fi amenințat doi bărbați pe o stradă.
Judecătoria Liești a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Liești. Decizia a fost luată în urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești, sub coordonarea parchetului.
Potrivit IPJ Galați, inițial bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore. Cercetările au stabilit că, în cursul zilei de 8 octombrie 2026, acesta ar fi provocat un conflict pe o stradă din comuna Liești.
În timpul incidentului, bărbatul ar fi agresat fizic două femei, cu vârste de 46 și 69 de ani, din aceeași localitate. De asemenea, el ar fi adresat amenințări altor doi bărbați, de 47 și 49 de ani.
La fața locului s-a deplasat un echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Fapta este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal.