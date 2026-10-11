Bărbat arestat preventiv în Galați după ce ar fi agresat fizic două femei

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 07:44

Un bărbat de 40 de ani din comuna Liești, județul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la data de 9 octombrie 2026, după ce ar fi agresat fizic două femei și ar fi amenințat doi bărbați pe o stradă.

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