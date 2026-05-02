Alertă la graniță: o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României

Avioane de luptă, ridicate de la sol în miezul nopții

Noi atacuri aeriene lansate de Rusia în apropierea graniței cu România au pus în alertă autoritățile din județul Tulcea, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Situația a fost monitorizată în timp real, după ce o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, în zona Chilia.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că bombardamentele au vizat infrastructură civilă din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Sistemele de supraveghere ale armatei române au identificat un grup de aproximativ 20 de drone care se îndreptau către portul ucrainean Ismail. În timpul atacului, pe malul ucrainean al Dunării au fost semnalate mai multe explozii. Situația a rămas tensionată până aproape de ora 03:00, când alerta aeriană a fost ridicată.

Avioane F-16 ridicate de urgență de la Fetești

În jurul orei 02:00, două avioane F-16 aflate în serviciul de Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, ca măsură de monitorizare și protecție a spațiului aerian. Decizia a venit în contextul în care radarele au indicat o posibilă apropiere a unor ținte aeriene de teritoriul României. Potrivit Ministerului Apărării, una dintre drone a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona Chilia, după care și-a continuat traseul către Ismail.

„Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spaţiul aerian naţional, în zona Chilia, continuându-şi evoluţia spre Ismail”, a transmis MApN.

Mesaje RO-ALERT pentru locuitorii din nordul județului

Autoritățile au activat sistemul de avertizare a populației. La ora 02:03, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT către locuitorii din nordul județului Tulcea. Măsura a fost luată pentru informarea rapidă a populației, în contextul riscurilor generate de atacurile din apropierea graniței. Ministerul Apărării a precizat că menține legătura în timp real cu structurile aliate, pe care le informează constant despre evoluția situației din zonă.