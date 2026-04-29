Carburanții intră din nou pe trend ascendent: urmează scumpiri rapide și posibile probleme de aprovizionare
Carburanți
Prețurile la carburanți ar putea crește în zilele următoare, iar unele benzinării riscă să rămână temporar fără stocuri, pe fondul tensiunilor internaționale din piața petrolului și al cererii ridicate din perioada minivacanței de 1 Mai.
Potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, motorina ar putea ajunge la 9,4 – 9,6 lei/litru în perioada imediat următoare.
„Vacanţa de 1 mai vine la pachet cu creşteri de preţ şi potenţială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilenţa celor care pleacă de acasă.
Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede. Piaţa petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele şoferilor români.
Barilul de ţiţei Brent stă agăţat în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin boom, ci de instabilitate şi frică. Intervalul realist pentru următoarele zile, 106 până la 116 dolari, spune totul. Piaţa nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă”, susţine specialistul.
Creșterile sunt alimentate de mai mulți factori:
instabilitatea geopolitică și tensiunile din Orientul Mijlociu
diferențele mari de preț între rețelele de distribuție
alimentările preventive ale șoferilor
Specialiștii avertizează că, pe termen scurt, piața va rămâne volatilă, iar evoluția prețurilor va depinde în mare măsură de cotațiile petrolului și de situația din zonele de conflict.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:39 - Scandal diplomatic de proporții: Trump îl face praf pe cancelarul Germaniei! Relațiile cu Europa, sub semnul întrebării
- 14:36 - Alertă pentru toți șoferii: CNAIR atrage atenția despre un site „fantomă” pe care plătești roviniete
- 14:18 - Nicușor Dan deschide ușa unirii: „Noi suntem gata”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News