Scumpiri peste scumpiri. Românii spun că nu mai fac față prețurilor

Publicat 26 aug. 2026, 13:04 Actualizat 26 aug. 2026, 13:39 Sursă Realitatea PLUS

În piețe, realitatea scumpirilor se vede direct la tarabă. Producătorii spun că au ajuns în situația în care muncesc luni întregi pentru marfă, iar la final fie o vând pe nimic, fie o aruncă pentru că nu mai au cui să o dea. De cealaltă parte a tarabei, cumpărătorii fac calcule înainte să pună fiecare produs în sacoșă. Pentru tot mai mulți, luna începe cu aceeași întrebare: la ce mai renunțăm?

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