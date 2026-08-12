Rivalul lui David Popovici vrea să-l învingă și să bată recordul mondial. Ce dorește să facă cu banii

David Popovici s-a calificat cu cel mai bun timp în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație. Românul a înotat cele două lungimi de bazin în 46,72 secunde, cea mai bună performanță mondială a anului și al patrulea rezultat din istorie.
Principalul său adversar pe hârtie va fi rusul Egor Kornev, care participă sub steag neutru. Sportivul de 22 de ani a obținut al treilea timp al semifinalelor, 47,27 secunde, după spaniolul Luca Hoek, cronometrat cu 47,26 secunde.
Egor Kornev vrea să îl învingă pe Popovici și să bată recordul mondial
Kornev a declarat că vizează nu doar victoria în duelul cu David Popovici, ci și doborârea recordului mondial. Rusul a explicat că prestația din semifinale a fost afectată de efortul depus anterior în aceeași sesiune, când a câștigat aurul la 50 de metri fluture.
„Strâng bani pentru un Mercedes E63. Este visul meu. Am nevoie de 10 milioane de ruble, adică aproximativ 105.000 euro. Un titlu însoțit de record mondial și totul va fi în regulă. Sincer, nu m-am uitat la premiile financiare promise la Campionatele Europene”, a declarat Kornev pentru agenția TASS.
Rusul visează la un Mercedes E63 și mizează pe premiile pentru aur și record
„Admit, îmi plac mult mașinile, în special acest brand. Am deja una, doar că îmi doresc un model mai rapid”, a adăugat înotătorul rus.
La actuala ediție a Campionatelor Europene, medalia de aur este premiată cu 2.000 de euro, iar un record mondial într-o probă individuală aduce încă 10.000 de euro. Kornev speră și la recompense suplimentare din Rusia, în cazul unei performanțe majore.
Recordul mondial la 100 m liber îi aparține chinezului Pan Zhanle, care a înotat în 46,40 secunde la Jocurile Olimpice de la Paris. Următoarele trei performanțe din istorie sunt semnate de David Popovici, iar timpul de 46,72 secunde realizat în semifinale îl urcă pe român direct pe locul patru all-time.
Kornev are un record personal de 46,96 secunde, stabilit pe 11 iunie, la Kazan. Înaintea finalei, Popovici rămâne marele favorit, având un avantaj de peste jumătate de secundă față de primii urmăritori.
Cine sunt cei opt finaliști ai probei de 100 m liber
David Popovici (România) – 46,72 secunde
Luca Hoek (Spania) – 47,26 secunde
Egor Kornev (Rusia, neutru) – 47,27 secunde
Nandor Nemeth (Ungaria) – 47,44 secunde
Carlos D’Ambrosio (Italia) – 47,70 secunde
Tomas Navikonic (Lituania) – 47,91 secunde
Kristof Milak (Ungaria) – 47,97 secunde
Jere Hribar (Croația) – 48,04 secunde