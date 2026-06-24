Ciprian Ciucu află astăzi dacă scapă de controlul judiciar. Ce spune primarul Capitalei despre acuzațiile DNA

Publicat 24 iun. 2026, 12:30 Actualizat 24 iun. 2026, 12:40 Sursă Realitatea PLUS

Ciprian Ciucu așteaptă în aceste momente decizia magistraților de la Tribunalul București în ceea ce privește contestația la controlul judiciar. Primarul Capitalei este acuzat de luare de mită în timpul campaniei electorale. În fața jurnaliștilor, Ciprian Ciucu nu a vrut să facă prea multe declarații, însă a negat acuzațiile aduse. Tot astăzi, edilul a fost și a dat cu subsemnatul la secția de poliție.

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