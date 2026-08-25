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Cristina Trăilă, subalterna lui Bolojan, audiată la DNA Iași în dosarul șpăgii de 1,5 milioane de euro

Direcția Națională de Corupție/ Arhivă foto

Direcția Națională de Corupție/ Arhivă foto

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat25 aug. 2026, 11:22
Actualizat25 aug. 2026, 11:38
SursăRealitatea PLUS

Audierile momentului la DNA Iași! Subalterna lui Ilie Bolojan, Cristina Trăilă, se află marți la audierile procurorilor în dosarul șpăgii de 1,5 milioane de euro a lui Fănel Bogos din biroul premierului Ilie Bolojan. Secretarul general al Guvernului, Cristina Trăilă, este suspectă în dosar, iar potrivit surselor Realitatea PLUS, aceasta este acuzată de complicitate la abuz în serviciu.

Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași desfășoară marți, 25 august, audieri în dosarul privind presupusa mită de aproximativ 1,5 milioane de euro. Potrivit informațiilor publicate de Realitatea PLUS, printre persoanele chemate la audieri se află și Cristina Trăilă, secretar general adjunct în cadrul Guvernului.

Cristina Trăilă, suspectă în dosarul privind presupusa mită

Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, Cristina Trăilă ar fi avut un rol în accesul lui Fănel Bogos în zona Guvernului. Numele acestuia apare în dosarul în care anchetatorii investighează presupuse fapte de corupție și o sumă de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Sursele citate susțin că Trăilă ar fi fost cea prin intermediul căreia Fănel Bogos ar fi ajuns la Guvern.

Potrivit acelorași surse citate de Realitatea PLUS, în zilele următoare ar putea fi chemat la audieri și Ilie Bolojan, fost premier și actual personaj central în informațiile vehiculate în legătură cu acest dosar.

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