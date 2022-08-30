United Galaţi a câștigat Supercupa României la futsal
United Galaţi a câștigat Supercupa României la futsal
United Galați - Autobergamo Deva 5-4 după loviturile de departajare
CS United Galaţi a cucerit Supercupa României la futsal, după ce luni seara a învins-o pe FC Autobergamo Deva cu scorul de 5-4 (1-1 după timpul regulamentar, 4-3 la lovituri de departajare). Meciul s-a jucat în Sala Sporturilor din Odorheiu Secuiesc.
United, campioana şi câştigătoarea Cupei României în sezonul trecut, ambele în faţa formaţiei din Deva, a reuşit astfel o triplă istorică. Gălăţenii au mai obţinut Supercupa în 2020, când au învins-o pe FK Odorheiu Secuiesc cu 6-2.
În meciul de luni, scorul a fost egal, 1-1, la pauză şi la finalul timpului regulamentar, golul gălăţenilor fiind reuşit de Robert Crişan în minutul 19. În minutul 20 gazdele au egalat dintr-o lovitură de pedeapsă, de la 10 metri, transformată în gol de Cr. Matei.
La loviturile de departajare portarul Ionuţ Daniel Constantinescu a apărat două şuturi, ale lui Gavrilă și Cr. Matei, iar Andrei Crăciun a transformat penalty-ul decisiv, aducând victoria gălățenilor cu 5-4. De la gălățeni a ratat Crișan o lovitură de departajare.
UNITED GALAȚI: Toniță, Constantinescu - Burdujel, Araujo, Pele, Ignat, O. Cireș, Crăciun, Crișan, Boșneagă, Dudău, Oană, Arhire. Antrenor principal: Ignat. Antrenor secund: Cojoc. Delegat: Tănăsilă. Președinte: Cr. Ștefu. Absenți: Petică (accidentat, prezent doar pe margine), Cârdei (prezent la lotul U19 al României), A. Cireș (neconvocat).
AUTOBERGAMO DEVA: Voin, Dinicuță - Fl. Matei, Cr. Matei, Gavrilă, Cojocaru, Tifan, Strugariu, Boldor, Aramă. Antrenor principal: Moț.
Sursa: Realitatea de Galati
