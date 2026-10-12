Rui Duarte, după FCSB – Oțelul Galați 1-0: „Trebuie să fim mai buni”

Rui Duarte a analizat înfrângerea Oțelului Galați cu FCSB, scor 0-1. Antrenorul portughez explică eliminarea lui Sylla și planurile echipei.
Oțelul Galați a pierdut cu scorul de 0-1 partida disputată în deplasare cu FCSB, pe Arena Națională, în primul meci oficial al portughezului Rui Duarte pe banca tehnică a formației gălățene. La finalul confruntării, antrenorul a vorbit despre dificultățile întâmpinate de echipă, eliminarea lui Sylla și obiectivele pentru perioada următoare.
Tehnicianul Oțelului consideră că formația sa trebuie să își îmbunătățească jocul și să reducă greșelile care pot influența rezultatele. Rui Duarte a subliniat și dificultatea partidei disputate împotriva unei echipe puternice, pe Arena Națională.
Rui Duarte, despre înfrângerea Oțelului cu FCSB
Antrenorul portughez a explicat că echipa gălățeană a încercat, în prima repriză, să joace cu linia defensivă avansată, însă spațiile dintre compartimente au permis adversarului să profite de anumite situații.
Ulterior, Oțelul și-a ajustat organizarea, dar eliminarea lui Sylla, care a primit al doilea cartonaș galben, a complicat considerabil misiunea echipei. Formația gălățeană a fost nevoită să acorde mai multă atenție fazei defensive și să gestioneze partida în inferioritate numerică.
„A fost un meci dificil pentru noi”, a explicat Rui Duarte, care a atras atenția asupra greșelilor comise de jucătorii săi și asupra necesității de a crește nivelul prestațiilor în meciurile viitoare.
Tehnicianul a făcut referire și la faza eliminării lui Sylla, considerând că fundașul ar fi trebuit să gestioneze diferit intervenția, mai ales în condițiile în care avea deja un cartonaș galben.
Oțelul Galați caută să progreseze de la un meci la altul
În ciuda rezultatului negativ de la București, Rui Duarte a transmis că echipa trebuie să continue să muncească pentru a-și îmbunătăți evoluțiile. Antrenorul a recunoscut valoarea adversarului și importanța experienței acumulate pe un stadion de anvergură.
„Am jucat împotriva unei echipe bune, pe un stadion mare. Pe viitor vom evolua mai bine, pas cu pas”, a declarat Rui Duarte, exprimându-și încrederea că Oțelul poate progresa prin muncă și prin corectarea problemelor observate în joc.
Ce urmează pentru Oțelul Galați în Superliga
După 11 etape de campionat, Oțelul Galați ocupa locul 14 în clasament, cu 10 puncte acumulate. Echipa gălățeană urma să revină pe teren propriu pentru confruntarea cu FK Csikszereda, programată vineri, 16 octombrie, de la ora 18:00.
Pentru formația roș-alb-albastră, următoarele partide reprezintă o oportunitate de a acumula puncte și de a îmbunătăți poziția în clasamentul Superligii.