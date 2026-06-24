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Sport· 1 min citire
Program incendiar la CM 2026! Brazilia și Mexic pot obține calificarea, dueluri decisive în toate grupele
Cupa Mondială
Publicat24 iun. 2026, 09:25
Actualizat24 iun. 2026, 09:26
Cupa Mondială 2026 programează o zi plină de meciuri decisive în grupele A, B și C, cu echipe importante implicate în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii.
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