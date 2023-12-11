Naționala României a stabilit primul amical al anului 2024. Partida se va juca la București

Prima reprezentativă de fotbal a României va disputa un meci amical cu Irlanda de Nord pe 22 martie 2024, la Bucureşti. Meciul face parte din campania de pregătire pentru participarea la Campionatul European din 2024, anunță Federația Română de Fotbal pe site-ul său oficial.
”Tricolorii au început pregătirea pentru EURO 2024. Astfel, în luna martie, selecționata României va disputa două jocuri. Primul va avea loc vineri, 22 martie, pe Arena Națională, în compania reprezentativei Irlandei de Nord. Ora de start a partidei va fi stabilită ulterior împreună cu televiziunea ce va transmite în direct întâlnirea”, se menționează pe site-ul FRF.
Până acum cele două selecționate s-au întâlnit de 8 ori. România s-a impus de două ori, trei partide s-au terminat la egalitate, iar nord-irlandezii au câştigat în trei rânduri.
Ultima oară, cele două formații s-au aflat față în față în toamna lui 2020, în Liga Națiunilor, ambele partide încheindu-se la egalitate, 1-1, atât la Bucureşti, cât şi la Belfast.
Pentru cel de-al doilea amical al naționalei din aceeaşi lună, care va avea loc pe 26 martie, se caută o soluție pentru a se disputa un meci într-o țară în care diaspora românească este bine reprezentată.
”Se doreşte acest lucru din dorința de a aduce echipa națională aproape de suporterii din străinătate ca o recunoştință pentru susținerea oferită de aceştia în meciurile din preliminariile pentru EURO 2024. Tratativele sunt avansate, iar anunțul oficial va fi făcut în zilele următoare”, mai precizează FRF.
Grupă accesibilă la Euro 2024
România a fost repartizată în Grupa E la turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, potrivit tragerii la sorți efectuate sâmbătă la Elbphilharmonie din Hamburg.
Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herțegovina - Ucraina şi Israel - Islanda.
Când și unde joacă România la Euro
Naționala României va avea următorul program la EURO 2024, în cadrul calendarului complet al grupei E:
17 iunie: ROMÂNIA – Play-off B (Munchen, 16:00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19:00)
22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22:00)
26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00), Play-off B – Belgia (Stuttgart, 19:00)
Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune 4 locuri trei din toate cele 6 grupe EURO 2024.
România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după edițiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanță reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).
Tricolorii au câştigat Grupa I a preliminariilor, fără înfrângere.