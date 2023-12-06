Handbal masculin: Dinamo Bucureşti s-a calificat în grupele principale ale EHF European League

CS Dinamo Bucureşti s-a calificat în grupele principale ale competiţiei masculine de handbal EHF European League, după ce a învins echipa franceză Chambery Savoie Mont Blanc Handball, cu scorul de 36-33 (23-14), marţi seara, în Sala Dinamo, în ultimul său meci din Grupa G.
Dinamo, care o învinsese pe Chambery şi în Hexagon (28-21), a controlat jocul de la un capăt la altul, francezii conducând o singură dată, cu 1-0. Campioana României a făcut o primă repriză excelentă, iar la pauză avea un avans de nouă goluri, 23-14. După pauză, ecartul a crescut la zece goluri, 25-15, dar dinamoviştii s-au relaxat şi le-au permis adversarilor să se apropie la două lungimi, 31-29 (min. 53). Dinamo a gestionat bine finalul, calificându-se fără emoţii.
Ucraineanul Andrii Akimenko, autor a 9 goluri, a fost cel mai bun marcator de la Dinamo. Au mai înscris Javier Humet Gaminde 5 goluri, Viaceslav Bohan 4, Ante Kuduz 3, Ali Zein 3, Miklos Rosta 3, Luka Cindric 2, Lazar Kukic 2, Stanislav Kasparek 2, Alex Pascual Garcia 2, Nicuşor Negru 1.
Vladimir Cupara a apărat 9 aruncări (25%), iar Saeid Heidarirad a avut 4 intervenţii (40%).
Pentru oaspeţi au punctat Benjamin Richert 5 goluri, Lucas Vanegue 5, Gustavo Cesar Rodrigues 5, Alejandro Costoya Rodriguez 3, Noa Tremey 3, Inaki Pecina Tome 2, Antoine Tissot 2, Hugo Brouzet 2, Pierre Paturel 2, Per Maximillian Jonsson 2, Queido Traore 1, Arthur Anquetil 1.
Portarul Filip Ivic a avut 12 intervenţii (32,43%), iar Harun Hodzic a reuşit 2 (15,38%).
Meciul a fost arbitrat de bulgarii Svetoslav Iovcev şi Zvezdelin Ioncev, iar delegat EHF a fost grecul Sotiris Migas.
Fuchse Berlin, virtuala câştigătoare a grupei (10 puncte înaintea ultimei etape), o va înfrunta marţi seara pe RK Izvidac. Dinamo a încheiat pe locul secund, cu 8 puncte, Chambery s-a clasat pe trei, cu 4 puncte.
În Grupa principală, Dinamo şi Fuchse le vor avea ca adversare pe CSM Constanţa şi pe Sporting Lisabona sau MOL Tatabanya KC. Echipele vor intra în grupele principale cu punctele acumulate între ele.
Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO
AGERPRES