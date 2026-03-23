Fotbal: Portarul Laurențiu Popescu, convocat de urgență la naționala României

23 mar. 2026, 09:11
Articol scris de Realitatea de Galati
Sursă: realitatea.net

Portarul Laurențiu Popescu a fost convocat de urgență la naționala României pentru barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială 2026, după ce Ionuț Radu s-a accidentat în meciul jucat de Celta Vigo, duminică seara, a anunțat Federația Română de Fotbal pe pagina sa de Facebook.

''Având în vedere situația medicală a lui Ionuț Radu după partida Celta Vigo - Alaves (3-4), selecționerul Mircea Lucescu a decis convocarea la echipa națională a portarului Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Acesta se va alătura lotului pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial'', se arată în comunicatul FRF.

Ionuț Radu, titularul postului la echipa națională, a părăsit terenul accidentat după meciul Celta - Alaves, din La Liga, dar FRF nu precizează dacă goalkeeper-ul a devenit indisponibil sau este doar incert.

Radu este al doilea portar accidentat din lotul convocat de Mircea Lucescu, după ce Mihai Popa (CFR Cluj) a declarat și el forfait, în locul său fiind chemat Cătălin Căbuz (FC Argeș).

În lotul convocat de Mircea Lucescu mai figurează portarul Marian Aioani (Rapid București).

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

AGERPRES

