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Sport· 1 min citire
Farul Constanța – FC Botoșani. Remiză albă într-un meci cu un penalty ratat și gol anulat de VAR
Superliga de fotbal a României
Publicat30 aug. 2026, 18:25
Sursărealitatea.net
Farul Constanța și FC Botoșani au terminat la egalitate, scor 0-0, în etapa a 7-a din Superliga, la capătul unei partide în care gazdele au ratat o lovitură de la 11 metri și au avut un gol anulat.
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