Un medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro

Agenția Națională de Integritate a stabilit că un cunoscut medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro prin veniturile realizate.

Este vorba de conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost șef Secție clinică oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași - Spitalul Clinic Căi Ferate Iași.



'Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Iași ca urmare a constatării existenței unei diferențe nejustificate în cuantum de 2.515.331 lei (aproximativ 554.000 euro) între averea dobândită și veniturile realizate de către persoana evaluată, împreună cu familia, în perioada exercitării funcției publice', informează ANI vineri într-un comunicat de presă.



Medicul a mai avut în trecut probleme de integritate.



Astfel, în noiembrie 2020, ANI anunța că Ion Cijevschi, la acea vreme șef Secție Oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, s-a aflat în incompatibilitate în perioada 22 noiembrie 2016 - 20 ianuarie 2020, deoarece a avut simultan și calitatea de administrator în cadrul unei societăți comerciale.