Tânăr de 24 de ani, arestat după ce a convins o copilă de șapte ani să îi trimită materiale pornografice. Cum a racolat-o

Un bărbat în vârstă de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru corupere sexuală a minorilor şi pornografie infantilă, după ce a cerut şi a trimis în mod repetat materiale pornografice unei copile de doar şapte ani.
"Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 24 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de determinare sau înlesnire a întreținerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, corupere sexuală a minorilor și pornografie infantilă.
Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul lunii mai 2025, bărbatul, prin intermediul unei platforme online, ar fi determinat în mai multe rânduri, o persoană vătămată minoră (7 ani), să execute asupra sa acte de natură sexuală, în scopul producerii de materiale cu conținut pornografic", se arată într-un comunicat emis de IPJ Argeş.
Oamenii legii spun că în luna mai 2025, suspectul ar fi contactat-o pe fetiţa de șapte ani prin intermediul unei platforme online.
Bărbatul ar fi determinat-o, în mai multe rânduri, să producă materiale cu conţinut pornografic.
Potrivit anchetatorilor, individul ar fi obţinut de la minoră mai multe imagini cu conţinut sexual explicit și, la rândul său, i-ar fi trimis în mod repetat materiale pornografice.
Surse juridice spun că bărbatul de 24 de ani este din Suceava şi locuieşte în Marea Britanie.
Mama copilei este cea care a alertat autoritățile, după ce a observat o schimbare în comportamentul ei, în ultima vreme.
Într-o discuţie cu fiica ei, femeia a aflat că minora fusese racolată de către o persoană căreia îi trimisese fotografii cu conţinut explicit, moment în care a mers la Poliție, unde a fost deschis dosarul în care bărbatul, ajuns în România, a fost arestat preventiv.