Shakira a umilit Italia fără să vrea! Gluma virală de la Cupa Mondială care face înconjurul internetului
Shakira
Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026, găzduită de stadionul Azteca din Ciudad de Mexico, a oferit nu doar spectacol, ci și una dintre cele mai savuroase glume ale începutului de turneu.
În centrul atenției s-a aflat Shakira, artista columbiană care a revenit pe scena Mondialului și a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Internauții au remarcat un detaliu devenit rapid viral: Shakira are mai multe prezențe la Cupa Mondială în ultimii 20 de ani decât naționala Italiei.
Artista a bifat a patra apariție la un turneu final mondial, după participările care au transformat-o într-un simbol al competiției. În aceeași perioadă, Italia, campioana mondială din 2006, a reușit să se califice la doar trei ediții ale Cupei Mondiale.
Mai mult, „Squadra Azzurra” nu a mai ajuns la un Mondial din 2014, ratând calificarea la edițiile din 2018, 2022 și 2026. De aici și gluma care a făcut furori online: „Shakira are mai multe Mondiale decât Italia”.
În timp ce artista columbiană a ridicat în picioare stadionul Azteca cu piesa oficială a competiției, italienii au privit încă o dată turneul de acasă.
Pentru mulți fani, comparația a fost prea bună pentru a fi ignorată și a devenit rapid unul dintre cele mai distribuite meme-uri ale începutului de Cupă Mondială.
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