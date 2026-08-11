Șapte județe, sub Cod portocaliu de caniculă. Temperaturile ajung la 39 de grade. Regiunile vizate de furtuni - HARTA

Șapte județe din vestul și nord-vestul țării se află sub Cod portocaliu de caniculă de marți, 11 august, ora 10:00, până miercuri, 12 august, la aceeași oră. Temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar în Câmpia de Vest vor atinge izolat 39 de grade. În același interval, un Cod galben de căldură vizează Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei, precum și cea mai mare parte a Transilvaniei. Pentru miercuri au fost emise și avertizări de vânt puternic în sud-est, respectiv de ploi torențiale și instabilitate atmosferică în mai multe zone montane.
Caniculă intensă în vestul și nord-vestul țării
Codul portocaliu este valabil în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Canicula se va intensifica, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade, cu valori izolate de 39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală în mai multe zone, în special în cele deluroase, unde minimele se vor încadra între 19 și 21 de grade.
Cod galben de căldură în mare parte din țară
Marți, temperaturile vor fi deosebit de ridicate în Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei, dar și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-vestul Olteniei. Disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. În timpul nopții, temperaturile minime vor rămâne între 18 și 20 de grade în unele zone.
Miercuri, căldura va persista în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, aflate sub Cod galben până joi, 13 august, ora 10:00. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul valorii de 20 de grade. Indicele temperatură-umezeală se va apropia local de pragul critic și în restul Olteniei, în Muntenia și în Dobrogea.
Rafale puternice și ploi torențiale
Miercuri, între orele 05:00 și 16:00, sudul Moldovei și estul Munteniei vor fi sub Cod galben de vânt, cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră. Intensificări de 40-45 de kilometri pe oră vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea, precum și în restul Munteniei și al Moldovei. Între orele 12:00 și 21:00, zonele montane din județele Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov vor fi afectate de averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50-70 de kilometri pe oră și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat în intervale de una până la trei ore sau prin acumulare.