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Eșecul Legii salarizării: salariile bugetarilor, între două variante. Ce urmează

Salarii bugetari

Salarii bugetari

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat29 aug. 2026, 09:24
Actualizat29 aug. 2026, 09:25
SursăRealitatea PLUS

După eșecul legii salarizării, sunt două variante pentru veniturile angajaților de la stat. O nouă lege a salarizării până la final de an, așa cum și-au asumat partidele la Cotroceni, sau indexarea salariilor cu inflația - cel puțin 7%. Statul trebuie să găsească banii necesari, dar va trebui sa țină cont de datoria publică și deficitul bugetar. Și pentru o nouă lege a salarizării, impactul ni va putea depăși 10 miliarde de lei în plus.

Noua lege a salarizării ar putea fi finalizată până la sfârșitul lui 2026

O nouă lege a salarizării ar putea fi finalizată până la sfârșitul anului 2026 și implementată începând din 2027. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, impactul financiar maxim al noilor măsuri ar putea ajunge la 8-10 miliarde de lei.

În prezent, plata salariilor din sectorul public se ridică la aproximativ 168 de miliarde de lei anual. Noua lege ar urma să stabilească un nou cadru pentru salarizarea angajaților din sectorul bugetar.

O altă măsură ce ar putea să fie luată în calcul vizează indexarea salariilor cu rata inflației. Pentru anul următor este estimată o rată de aproximativ 7%, ceea ce ar putea reprezenta unul dintre factorii luați în calcul la stabilirea evoluției veniturilor bugetarilor.

Detaliile privind noul sistem de salarizare urmează să fie stabilite în cadrul elaborării proiectului de lege.

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