Eșecul Legii salarizării: salariile bugetarilor, între două variante. Ce urmează

Publicat 29 aug. 2026, 09:24 Actualizat 29 aug. 2026, 09:25 Sursă Realitatea PLUS

După eșecul legii salarizării, sunt două variante pentru veniturile angajaților de la stat. O nouă lege a salarizării până la final de an, așa cum și-au asumat partidele la Cotroceni, sau indexarea salariilor cu inflația - cel puțin 7%. Statul trebuie să găsească banii necesari, dar va trebui sa țină cont de datoria publică și deficitul bugetar. Și pentru o nouă lege a salarizării, impactul ni va putea depăși 10 miliarde de lei în plus.

Distribuie articolul