Realitatea Plus, lider detașat al creșterii de audiență în 2025

Pentru al doilea an consecutiv, Realitatea Plus înregistrează în 2025 cea mai mare creștere de audiență la nivel național, pe întreaga durată a zilei.

Pentru al doilea an consecutiv, în 2025, Realitatea Plus a avut cea mai mare creștere a audienței la nivel național pe durata întregii zile, una spectaculoasă, în timp ce alte televiziuni de știri au pierdut zeci de mii de telespectatori, postul nostru a câștigat aproape 60.000 de telespectatori pe minut în comparație cu 2024. Aceste cifre ne situează la mare distanță de România TV și Antena 3 CNN, care au pierdut 18.114, respectiv 19.128 de persoane pe minut.

Și televiziunile generaliste s au prăbușit drastic în statistici. În 2025, Pro TV a pierdut nu mai puțin de 70.000 de telespectatori, 17.600, iar Kanal D peste 10.400.

Rezultatele pe care Realitatea Plus le a obținut pe parcursul anului trecut ne onorează și ne motivează să mergem mai departe alături de dumneavoastră.

Vă mulțumim!