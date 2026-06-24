Nu vei mai fi amendat dacă ai uitat acasă permisul sau talonul: Senatul a dat undă verde proiectului

Șoferii care au permis de conducere valabil și mașina înmatriculată legal ar putea scăpa de amenzile primite doar pentru că au uitat acasă permisul sau certificatul de înmatriculare. Senatul a adoptat o inițiativă legislativă depusă de deputatul USR Alexandru Dimitriu, care elimină această sancțiune considerată depășită în contextul digitalizării sistemelor de verificare ale Poliției Rutiere.
Anunțul a fost făcut miercuri chiar de inițiatorul proiectului, într-o postare pe Facebook, după ce proiectul său legislativ a fost adoptat de Senat.
Potrivit parlamentarului USR, în prezent, un șofer poate fi amendat cu câteva sute de lei dacă nu are asupra sa permisul de conducere sau talonul mașinii, chiar dacă documentele sunt valabile și pot fi verificate în câteva secunde în bazele de date ale autorităților.
Proiectul de lege propune însă eliminarea obligației de a prezenta fizic aceste documente atunci când polițistul rutier poate verifica electronic informațiile privind dreptul de a conduce și situația vehiculului. Cu alte cuvinte, simpla uitare a documentelor acasă nu ar mai constitui motiv de sancționare.
Ce se schimbă pentru șoferi
Dacă proiectul va fi adoptat și de Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz, și va fi promulgat, noile reguli vor prevedea că:
șoferii nu vor mai fi amendați pentru lipsa fizică a permisului de conducere;
nu vor mai fi sancționați dacă nu au asupra lor certificatul de înmatriculare (talonul);
verificarea documentelor se va putea face direct în bazele de date ale Poliției Rutiere;
amenda va putea fi aplicată doar în situațiile în care datele nu pot fi confirmate electronic sau există alte nereguli.
Alexandru Dimitriu susține că măsura reprezintă un pas spre reducerea birocrației și adaptarea legislației la realitățile digitale, în condițiile în care polițiștii au deja acces la sistemele informatice care permit verificarea instantanee a documentelor.
Proiectul nu este însă încă lege. După votul din Senat, acesta va fi dezbătut și supus votului final în Camera Deputaților, urmând apoi să ajungă la promulgare și publicare în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.