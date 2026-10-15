Manuale noi pentru clasa a IX-a: cărțile digitale sunt disponibile pentru 63 de discipline

Manualele digitale pentru clasa a IX-a sunt disponibile pentru 63 de discipline pe manuale.edu.ro. Vezi ce urmează și când trebuie trimise comenzile.
Elevii de clasa a IX-a au la dispoziție manuale școlare adaptate noilor programe de liceu. Ministerul Educației a anunțat că manualele digitale pentru 63 de discipline au fost publicate pe platforma oficială manuale.edu.ro, oferindu-le profesorilor și elevilor acces la materiale de studiu actualizate.
Manualele digitale pentru clasa a IX-a, disponibile online
Cărțile școlare declarate câștigătoare în urma licitațiilor pot fi consultate în format digital și PDF. Acestea au fost realizate pentru a respecta noile programe școlare introduse la nivelul învățământului liceal.
Pentru alte nouă discipline au fost depuse contestații, astfel că procedura de atribuire a manualelor va continua după soluționarea acestora.
Publicarea manualelor reprezintă o etapă importantă în aplicarea noului curriculum pentru liceu, care urmărește actualizarea conținuturilor educaționale și adaptarea acestora la competențele pe care elevii trebuie să le dobândească.
Cum vor fi alese manualele școlare de către licee
După publicarea versiunilor digitale, urmează ca unitățile de învățământ să selecteze manualele pe care le vor utiliza la clasă.
Ulterior, școlile vor înregistra și centraliza comenzile, în funcție de necesarul de cărți pentru elevii de clasa a IX-a.
Potrivit Ministerului Educației, termenul-limită pentru transmiterea necesarului de manuale școlare noi este 28 octombrie.
Ce trebuie să știe elevii și profesorii despre noile manuale
Manualele disponibile pe platforma manuale.edu.ro sunt concepute în conformitate cu programele școlare noi pentru clasa a IX-a. Accesul în format digital le permite cadrelor didactice să consulte materialele înainte de alegerea manualelor pentru fiecare disciplină.
Introducerea noilor programe școlare se realizează progresiv, începând cu clasa a IX-a. În anii următori, reforma curriculară va continua și pentru celelalte clase de liceu.
Noile manuale reprezintă un instrument important pentru aplicarea schimbărilor din învățământul liceal și pentru adaptarea procesului de predare la cerințele actuale ale educației.