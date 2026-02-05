Mădălina Ghenea obține victoria în instanță după 10 ani de hărțuire. Agresoarea, condamnată și obligată la despăgubiri
Mădălina Ghenea a câștigat definitiv procesul intentat femeii care a hărțuit-o online timp de aproape un deceniu și care a amenințat-o în repetate rânduri cu moartea. Instanța a decis condamnarea agresoarei și plata unor daune morale în valoare de 50.000 de euro către actriță și familia acesteia.
Femeia, o româncă în vârstă de 45 de ani stabilită în apropiere de Milano, a încercat să se apere în fața judecătorilor susținând că nu ea s-ar fi aflat în spatele mesajelor de amenințare și că respectivele conturi ar fi fost sparte de hackeri. Argumentele sale nu au convins însă instanța.
Magistrații au stabilit o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare, după ce au constatat că inculpata a folosit mai multe conturi false pentru a trimite mesaje agresive și amenințătoare, atât actriței, cât și membrilor familiei sale.
După pronunțarea verdictului, Mădălina Ghenea a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a vorbit despre impactul psihologic al anilor de hărțuire.
„Nu am dormit. Nici mama. Charlotte are febră și ne chinuim să respirăm sub greutatea unei zile pe care o așteptăm de peste un deceniu. A fi obligat să-ți aperi viața într-o sală de judecată este o povară și nimeni nu ar trebui să considere acest lucru normal”, a scris actrița pe Instagram.
Decizia instanței pune capăt unui capitol dificil din viața artistei, marcat de stres, teamă și presiune constantă, și transmite un semnal ferm împotriva hărțuirii online.
