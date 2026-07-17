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Luni, grevă Sanitas: urgențele, singurele servicii asigurate

Protest Sanitas

Protest Sanitas

Scris deStoica Marian
Publicat17 iul. 2026, 08:54
Sursărealitatea.net

Din 28 iulie s-ar putea declanșa greva generală.

Federația Sanitas a anunțat că protestul va avea loc luni în peste 400 de unități sanitare din țară.

Astfel, între orele 9:00 și 11:00 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime.

Angajații sunt nemulțumiți că li s-au diminuat veniturile, de deficitul de personal și de prevederile care ar putea fi incluse în noua lege a salarizării din sistemul public.

Iulian Pope, președintele Sanitas: Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și, cel mai important, posturile blocate. Trăim acest asalt de câțiva ani și acum guvernul interimar, colac peste pupăză, a venit cu acest proiect al legii salarizării prin care mai mult de jumătate dintre lucrători vor avea pierderi de venituri. Colegii noștri au făcut deja planuri de grevă la nivelul unităților sanitare, sunt pregătiți; vom asigura urgențele, vom asigura treimea de activitate. Colegii care nu vor lucra în acest interval vor fi la locul de muncă, vor fi în incinta unității.

Sindicaliștii din sănătate atrag atenția că din 28 iulie ar putea declanșa greva generală.

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