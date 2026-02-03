Instanța din Napoli aprobă extrădarea lui Dani Mocanu și a fratelui său în România. Hotărârea poate fi contestată

Hotărârea poate fi contestată

Curtea de Apel din Napoli a decis, marți, să admită cererea formulată de autoritățile române privind extrădarea lui Dani Mocanu și a fratelui său, Ionuț Nando Mocanu. Informația a fost confirmată de Ministerul Justiției, care a precizat că hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată la instanța supremă din Italia.

Potrivit reprezentanților Ministerului, decizia instanței italiene reprezintă un pas important în cooperarea judiciară dintre România și Italia, demonstrând eficiența colaborării în domeniul penal.

„Hotărârea constituie un succes al justiției române și reflectă buna coordonare dintre autoritățile judiciare ale celor două state”, se arată într-un comunicat oficial.

În paralel, în România, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis, în principiu, cererea de recurs în casație depusă de cei doi frați. Această procedură reprezintă o etapă preliminară, urmând ca analiza pe fond să aibă loc în luna martie.

Conform deciziei instanței supreme, dosarul va fi judecat în ședință publică pe 17 martie 2026, cu citarea inculpaților și a părților implicate. Cererile formulate de părțile civile au fost respinse ca inadmisibile.

Frații Mocanu încearcă astfel să anuleze condamnările primite pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, infracțiuni pentru care au fost condamnați definitiv de Curtea de Apel Brașov în noiembrie 2025.

La momentul respectiv, Dani Mocanu a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare, iar fratele său, Ionuț Nando, a fost condamnat la șapte ani.

După pronunțarea sentinței, cei doi au părăsit România și au fost ulterior localizați în Italia, unde au fost reținuți în baza mandatelor europene de arestare emise de autoritățile române.

Cazul vizează un incident violent petrecut în anul 2022, într-o benzinărie din municipiul Pitești, unde frații Mocanu sunt acuzați că au agresat un bărbat cu o rangă, în noaptea de 18 spre 19 august, intervenția poliției fiind declanșată printr-un apel la 112.

Procedura de extrădare și judecarea recursului vor continua în perioada următoare, urmând să stabilească dacă cei doi vor fi aduși în țară pentru executarea pedepselor.