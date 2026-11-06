Înșelăciune de peste 200.000 de lei prin terminale SelfPay și PayPoint. Cum erau păcăliți angajații magazinelor

Publicat 6 nov. 2026, 11:54 Sursă realitatea.net

Prejudiciu de peste 200.000 de lei într-o înșelăciune cu terminale SelfPay și PayPoint. Trei tineri din Galați au fost reținuți de polițiștii din Brașov.

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