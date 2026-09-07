Advertising
Social· 2 min citire
Incident violent în Cluj: un bărbat ar fi lovit și jefuit o femeie după ce aceasta a refuzat să continue întâlnirea
Poliție
Un bărbat de 35 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv după ce este acuzat că a agresat și jefuit o femeie de 22 de ani.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:42Schimbare importantă pentru Airbnb în Europa. UE vrea reguli noi pentru închirierile pe termen scurt
- 17:52Emoții pentru Alexandra Păcuraru în prima zi a anului școlar. Bucuria revederii: elevii sunt pregătiți pentru o nouă etapă
- 17:41EXCLUSIV Ana Maria Păcuraru: Comisia Europeană confirmă că ancheta împotriva TikTok privind alegerile din România este încă în desfășurare
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News