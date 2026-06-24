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Incendiu devastator la una din fermele de pui ale lui Fănel Bogos. Mai multe hale au fost cuprinse de flăcări-VIDEO

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 24 iun. 2026, 18:58

Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri după-amiază la o fermă de creștere a păsărilor din comuna Laza, județul Vaslui, deținută de Fănel Bogos, afaceristul care a încercat să obțină protecția premierului Ilie Bolojan.

Din primele informații, mai multe hale ale complexului zootehnic au fost cuprinse de flăcările care s-au extins rapid din cauza materialelor combustibile aflate în interior.

La fața locului intervin echipaje de pompieri cu mai multe autospeciale de stingere, care încearcă să limiteze propagarea incendiului și să împiedice extinderea acestuia la alte zone ale complexului.

Fumul dens degajat de incendiu poate fi observat de la sute de kilometrui distanță.

Deocamdată nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul după lichidarea focului.

Vom reveni cu detalii.

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