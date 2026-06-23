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Furtuna a făcut prăpăd în județul Hunedoara. Gospodării inundate și copaci doborâți la pământ în urma vijeliilor

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 23 iun. 2026, 23:14

Ploile torențiale care s-au abătut marți după-amiază asupra Văii Jiului, județul Hunedoara, au provocat inundații și pagube în mai multe gospodării și locuințe. Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara a anunțat că în orașul Petrila au fost inundate patru gospodării și două case.

Potrivit reprezentanților ISU, pompierii militari au mai intervenit la Petroșani pentru degajarea unor copaci căzuți peste un autoturism și pentru evacuarea apei dintr-o curte și anexele gospodărești ale acesteia.

Totodată, echipele ISU Hunedoara au fost solicitate la degajarea unor crengi de mari dimensiuni căzute pe firele de electricitate, în municipiul Petroșani, precum și la îndepărtarea unui copac prăbușit pe acoperișul unei case din satul Mintia, comuna Vețel.

Județul Hunedoara s-a aflat marți după-amiază sub avertizare Cod Portocaliu de fenomene meteo imediate, care s-au manifestat prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de dimensiuni mici și medii.

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