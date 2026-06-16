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Fugar căutat de aproape patru ani, capturat în București. Avea de executat peste 18 ani de închisoare
Fugar căutat de aproape patru ani, capturat în București. Avea de executat peste 18 ani de închisoare
Un bărbat în vârstă de 39 de ani, urmărit internațional încă din anul 2021, a fost depistat de polițiști într-un apartament din București și reținut pentru executarea unei pedepse de peste 18 ani de închisoare.
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